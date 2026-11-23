В секторе Газа, Палестина, из-за разрушений в результате израильской военной операции возникло масштабное загрязнение воды, почв и воздуха, говорится в совместном отчете гуманитарной организации Oxfam и Conflict and Environment Observatory. Авторы отчета предупреждают, что тяжелые металлы, остатки взрывчатых веществ, асбест из разрушенных зданий и сточные воды могут представлять опасность для палестинского населения на протяжении десятилетий.

Загрязнение по всей территории

Как сообщает The Guardian, авторы отчета использовали спутниковые снимки, дистанционное зондирование, научный анализ и данные из открытых источников. Они пришли к выводу, что загрязнение в Газе является распространенным и серьезным и имеет существенные последствия для общественного здоровья и выживания гражданского населения.

По оценке Программы ООН по окружающей среде, израильские военные операции привели к образованию на территории Газы более 61 млн тонн обломков. Разрушенные жилые дома, районы и инфраструктура стали крупным источником потенциально опасных материалов.

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Риски для воды и здоровья

Исполнительный директор Oxfam International Амитаб Бехар заявил, что разрушение систем санитарии оставляет людей почти без защиты от загрязнения. По его словам, неочищенные сточные воды попадают в море и просачиваются в почву, а население может подвергаться воздействию токсинов через воздух, пищу, воду, загрязненные почвы и обломки. По его оценке, наибольшие риски угрожают детям и беременным женщинам.

Автор отчета, специалист Oxfam по водоснабжению и санитарии Лама Абдул Самад, отметила, что ликвидацию последствий осложняет распространение загрязнителей среди городских руин, сельскохозяйственных земель, водных систем и почв. Доступ ко многим районам также ограничивают неразорвавшиеся боеприпасы. В отчете подчеркнута необходимость провести детальную экологическую оценку на местах, очистку территорий, мониторинг и специализированную рекультивацию.

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