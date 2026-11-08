Около половины женщин среднего возраста испытывают хроническую боль, говорится в отчёте Международного общества менопаузы (IMS). Женщины могут сталкиваться с такой болью до 70% чаще, чем мужчины, сообщает ABC News Australia.

Хронической считают боль, которая длится более трёх месяцев или регулярно возвращается. В отчёте IMS это состояние назвали таким, которое часто недостаточно распознают, диагностируют и лечат. Президент общества, акушер-гинеколог Университета Павии Росселла Наппи отметила, что проблема хронической боли в среднем возрасте важна, но не получает должного внимания.

Факторы хронической боли

Точная причина большей распространённости хронической боли среди женщин неизвестна. Старший преподаватель по науке о боли Университета Аделаиды Джейн Чалмерс объяснила, что уязвимость к боли формируется под влиянием биологических, психологических и социальных факторов. У женщин также могут одновременно возникать несколько болевых синдромов, в частности фибромиалгия и хроническая тазовая боль.

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Во время менопаузы организм вырабатывает значительно меньше эстрогена и прогестерона. Более низкий уровень эстрогена может приводить к боли и скованности суставов, а также ослаблению мышц. Колебания гормонального уровня могут способствовать мигрени. По данным IMS, почти три из четырёх женщин испытывают боль в суставах или мышцах во время перименопаузы.

Распространённые проявления и помощь

Отчёт сосредоточен на трёх распространённых проявлениях: мышечно-скелетной боли, мигрени и тазовой боли. Опрос более 6 тысяч австралийцев, проведённый Chronic Pain Australia для Национального отчёта о боли за 2026 год, показал, что женщины в среднем сообщали о 4,6 различных типах хронической боли, включая мигрень, боль в спине, тазу, суставах или нервную боль.

Председатель Chronic Pain Australia Николлетт Эллис подчеркнула, что разные виды боли не следует рассматривать изолированно. Среди факторов, которые могут влиять на ощущение боли, специалисты назвали нарушения сна, изменения настроения, недостаточную физическую активность, питание и стресс. Врач Шерон Вайзе советует людям с болью обратиться к семейному врачу: некоторым женщинам могут помочь менопаузальная гормональная терапия, физическая активность, здоровое питание, достаточный сон и помощь физиотерапевта.

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