Коммерческие концессии для проектов чистой энергетики и добычи критически важных минералов в мире охватывают ориентировочно 328 млн гектаров — площадь, сопоставимую с территорией Индии. Такая оценка содержится в докладе глобальной некоммерческой организации International Land Coalition и инициативы по мониторингу земельных сделок Land Matrix, сообщает Mongabay.

Масштаб запланированных проектов

По данным авторов, 80% нанесенных на карту территорий приходится на проекты, находящиеся на этапах разведки или планирования. В настоящее время работает примерно пятая часть таких проектов.

Крупные солнечные, ветровые, гидро- и геотермальные объекты охватывают 159 млн гектаров. В то же время концессии на добычу меди, лития, никеля, кобальта и других критически важных для энергетического перехода минералов занимают 239 млн гектаров.

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Пересечение с землями общин

В докладе отмечается, что половина всех концессий для добычи минералов для энергетического перехода, охватывающих примерно 120 млн гектаров, напрямую пересекается с землями коренных народов и местных общин. Такое пересечение также имеют 25% проектов возобновляемой энергетики промышленного масштаба.

Соавтор исследования и руководитель направления знаний и исследований International Land Coalition Жереми Бургуа отметил, что климатические планы обычно учитывают выбросы углерода, но реже — земельные потребности проектов. Авторы призвали правительства и организации гражданского общества системно отслеживать заявки на аренду земель, коммерческие переговоры и заявки на проведение разведочных горных работ.

В докладе также указано, что электромобиль требует в шесть раз больше минерального сырья, чем обычный автомобиль, а наземная ветроэнергетика — в девять раз больше минеральных ресурсов, чем газовая электростанция.

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