В США администрация президента Дональда Трампа предприняла более 500 действий, ослабляющих федеральную защиту населения от канцерогенов, утверждается в отчёте природоохранной организации Natural Resources Defense Council. Об этом сообщает The Guardian. Авторы отчёта считают, что изменения в правилах, научных процедурах и финансировании исследований могут увеличить воздействие канцерогенных веществ на население.

Изменения в подходе к рискам

Среди ключевых изменений в отчёте назван отказ Агентства по охране окружающей среды США от принципа, согласно которому безопасного уровня воздействия канцерогенов не существует. Этот подход исходил из того, что любая доза канцерогенного вещества создаёт риск, который возрастает с увеличением дозы.

Вместо этого ведомство начало применять пороговый подход, при котором определённые уровни воздействия канцерогенов могут признаваться безопасными. По данным издания, это уже привело к ослаблению защиты от формальдегида, который используется во многих потребительских товарах. По оценке авторов отчёта, администрация может применить аналогичный подход и к регулированию шестивалентного хрома — распространённого загрязнителя воды.

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Регулирование и исследования

В отчёте также говорится о задержках с введением новых норм, отмене отдельных регуляторных требований, сокращении финансирования исследований и персонала, работающего над вопросами рака. Авторы документа отметили, что требования к промышленности предоставить данные о канцерогенных веществах, в частности о бензоле, бисфеноле А и винилхлориде, были отложены.

Отдельно отчёт указывает на изменения в требованиях к исследованиям, которые используются для установления норм в отношении канцерогенов. По утверждению авторов, Агентство по охране окружающей среды США стало больше опираться на краткосрочное моделирование вместо долгосрочных исследований с участием людей или животных. По их мнению, это может влиять на оценку рисков от химических веществ в воздухе, воде и потребительских товарах.

В Белом доме заявили, что программа Make America Healthy Again является частью усилий президента Трампа по борьбе с хроническими заболеваниями. Представитель Агентства по охране окружающей среды США, в свою очередь, сообщил, что администрация достигла более 500 экологических успехов и продолжает выполнять свою миссию по защите здоровья людей и окружающей среды.

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