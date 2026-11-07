В австралийском штате Южная Австралия представители коренных народов крайне редко входят в состав присяжных, хотя они чрезмерно представлены в системе уголовного правосудия. К такому выводу пришёл Институт правовой реформы Южной Австралии (SALRI), сообщает ABC News Australia.

В докладе, опубликованном Австралийским институтом судебного администрирования, SALRI предложил генеральному прокурору штата рассмотреть 34 рекомендации по расширению участия коренных народов в работе присяжных. Исследователи назвали ключевыми препятствиями низкий уровень регистрации избирателей, дисквалификацию из-за криминального прошлого и вопросы культурной безопасности.

Проблемы с отбором присяжных

Авторы исследования отметили, что представители коренных народов Южной Австралии, как и Австралии в целом, не имеют равных возможностей участвовать в работе присяжных. В Порт-Огасте потенциальные присяжные из числа коренных народов встречаются крайне редко, хотя около четверти населения города составляют представители этих сообществ.

Директор SALRI Джон Уильямс заявил, что действующая практика вызова присяжных только по избирательным спискам является проблемной из-за более низкого уровня регистрации избирателей среди коренных народов. В докладе предложили рассмотреть использование данных о регистрации в консультативном органе First Nations Voice to Parliament в качестве дополнительного источника для будущего отбора присяжных.

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Предлагаемые изменения

SALRI также назвал криминальное прошлое существенной причиной дисквалификации потенциальных присяжных из числа коренных народов. В докладе указано, что основания для таких ограничений в Южной Австралии являются слишком широкими и не имеют последовательного обоснования.

Заместитель директора SALRI Дэвид Плейтер обратил внимание, что форма и содержание повесток для присяжных воспринимаются как слишком официальные и угрожающие, поэтому их следует пересмотреть. Исследование также рекомендует при наличии финансовых возможностей и инфраструктуры расширить выездные уголовные заседания Окружного суда на Порт-Линкольн и Берри — районы со значительной долей коренного населения.

Генеральный прокурор Южной Австралии Кьям Махер заявил, что правительство тщательно рассмотрит выводы и рекомендации доклада и позднее даст ответ. Он признал, что в штате существуют барьеры для участия коренных народов в работе присяжных.

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