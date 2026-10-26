В Кении отчёт SDG Kenya Forum показал, что расходы на гендерное равенство, расширение экономических возможностей женщин и достижение Цели устойчивого развития №5 в ряде округов часто не соответствуют обязательствам, зафиксированным в планах развития и годовых бюджетах. Об этом сообщает Nation Kenya.

Анализ восьми округов

Исследование охватило округа Макуэни, Накуру, Лайкипия, Уасин-Гишу, Килифи, Тайта-Тавета, Китуа и Бомет. Авторы проанализировали практику маркировки гендерных расходов в различных департаментах, использование данных с разбивкой по полу при планировании, связь бюджетных ассигнований с измеримыми показателями результативности, а также координацию и участие общественности в бюджетном цикле.

В отчёте отмечается, что решения о мобилизации доходов и расходах округов редко основываются на данных с разбивкой по полу. В результате дефицит финансирования наблюдается, в частности, в программах экономического расширения возможностей женщин, противодействия гендерно обусловленному насилию и здравоохранения.

Гендерный подход назвали необязательным

Исполнительный директор SDGs Kenya Forum Флоренс Севуо заявила, что сохраняется разрыв между прогрессивными гендерными нормами Кении и фактическими бюджетными расходами. По её словам, поступление национальных ресурсов в округа является критерием реального влияния политики на женщин, девочек и уязвимые группы.

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Национальная комиссия Кении по гендерному равенству и равным возможностям заявила, что большинство государственных расходов остаются гендерно слепыми или лишь гендерно чувствительными, а не целенаправленно ориентированными на гендерное равенство. В то же время округа управляют ключевыми сферами предоставления услуг, в том числе здравоохранением, водоснабжением, сельским хозяйством, дошкольным образованием, местной инфраструктурой и рынками.

Отсутствие правового контроля

Национальные рекомендации Кении по гендерно ориентированному бюджетированию не имеют обязательной юридической силы. Закон об управлении государственными финансами не предусматривает обязательного гендерного сертификата или санкций за неучёт такого подхода. Округа также не обязаны представлять отчёты о гендерном влиянии своих расходов.

Директор Государственного департамента по вопросам гендера и позитивных действий Джеклин Макоха заявила, что опубликованный анализ должен помочь улучшить гендерное бюджетирование, мобилизацию ресурсов и их распределение. Она призвала интегрировать этот подход в комплексные планы развития округов и ежегодные планы развития.

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