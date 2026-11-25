В новом отчёте правозащитной организации Korea Future собраны свидетельства 570 человек, покинувших Северную Корею. Большинство опрошенных сообщили, что сами подвергались преследованиям христиан или были их свидетелями. Исследование, продолжавшееся пять лет и охватившее собеседников из разных регионов страны, обвиняет режим Ким Чен Ына в систематическом нарушении свободы вероисповедания посредством слежки, запугивания и насилия, сообщает BBC News.

Свидетельства бывших заключённых

Ким Бо Бин, которая сейчас живёт недалеко от Сеула, рассказала, что в КНДР молилась только тайно: беззвучно произносила гимны, хлопала двумя пальцами и закрывала глаза лишь лёжа на полу. После задержания в Китае в 2007 году её депортировали в Северную Корею. По словам женщины, во время допросов её избивали 23 дня, а затем приговорили к трём годам принудительных работ.

Другая бывшая заключённая, Ли Ён Чжу, рассказала, что во время допросов её спрашивали, видела ли она Библию, посещала ли церковь или встречалась ли с миссионерами. По её словам, в камере надзиратели реагировали на закрытые глаза заключённых подозрениями в молитве. Она также сообщила, что вместе с другими христианками тайно молилась и шёпотом повторяла библейские стихи.

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Контроль религии и наказания

В отчёте говорится, что северокорейские власти используют полицию и сеть информаторов для выявления религиозной деятельности. Бывшая информатор полиции заявила, что получала приказы собирать сведения о соседях, которые могли молиться. По её словам, в служебной записке, переданной полицией, христианство называли «антисоциалистической деятельностью».

Пхеньян заявляет, что гарантирует свободу вероисповедания. В то же время правозащитные организации и ООН годами сообщали о преследовании верующих. Церкви в Пхеньяне контролируются государством, отмечает BBC. В 2020 году в КНДР приняли закон об отказе от реакционной идеологии и культуры, направленный на блокирование «иностранного влияния». По данным BBC, хранение Библии или проведение богослужения может привести к тюремному заключению, а распространение религиозных книг или видеоматериалов карается смертью.

В школах детей предостерегают от «суеверий» на занятиях по самокритике; в материале отмечается, что под этим обычно подразумеваются христианство и другие верования.

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