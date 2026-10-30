В Пакистане с октября 2025 года по август 2026 года задокументировали 78 нарушений против работников медиа, говорится в ежегодном докладе Freedom Network. Как сообщает Dawn, организация считает, что уменьшение числа зафиксированных случаев не означает большей безопасности для журналистов.

Доклад под названием «От насилия к юридической войне: процесс как наказание для журналистов» подготовили при технической поддержке International Media Support. Его авторами стали журналист Аднан Рехмат и исполнительный директор Freedom Network Икбал Хаттак.

Угрозы, нападения и юридическое давление

В отчёте зафиксированы одно убийство, связанное с профессиональной деятельностью, три покушения на убийство, 18 угроз убийством или причинением вреда, 11 нападений, 13 юридических действий и 32 угрозы юридическими действиями. Больше всего случаев — 49, то есть более половины общего числа, — зарегистрировали в Пенджабе. Далее по числу случаев следуют Хайбер-Пахтунхва, Исламабад и Белуджистан.

Чаще всего мишенью становились цифровые и независимые журналисты. Почти в двух третях случаев пострадавшие или их семьи указывали на государственные органы и должностных лиц как на вероятных инициаторов преследований.

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PECA как инструмент преследования

Freedom Network назвала центральным элементом юридического давления на онлайн-журналистику Закон о предотвращении электронных преступлений — PECA. По выводу организации, Национальное агентство по расследованию киберпреступлений всё чаще применяет этот закон против журналистов, чтобы наказывать за инакомыслие.

В докладе отмечается, что обвинения в клевете, распространении ложной информации, преследовании или нанесении репутационного ущерба направляются в процедуры по киберпреступлениям, в частности по делам о материалах, касающихся государственных расходов, коррупции или действий должностных лиц. Даже без подтверждённого заявления о преступлении или приговора сам процесс, по оценке авторов, может становиться наказанием из-за вызовов, проверки устройств, расходов на поездки и адвокатов, задержаний, повторных слушаний и репутационных потерь.

Авторы также выразили обеспокоенность работой двух комиссий по безопасности журналистов — федеральной и комиссии в провинции Синд. По оценке Freedom Network, федеральный механизм фактически не работает, а комиссия Синда имеет ограниченный охват и влияние за пределами Карачи.

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