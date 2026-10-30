Неопубликованный правительственный отчёт в Австралии зафиксировал рост численности и ареала распространения одичавших оленей в 2020–2025 годах, когда оценивался национальный план действий в отношении этого вида. Олени всё чаще появляются вблизи крупных городов, а ежегодные производственные потери и временные затраты на управление популяциями превышают 91 млн долларов, сообщает The Guardian.

Расширение ареала и ущерб

В отчёте одичавших оленей назвали одними из инвазивных вредителей, численность которых в стране растёт быстрее всего. В Австралии закрепились шесть видов таких оленей: читал, лань, свиной олень, благородный олень, руса и самбар. Наибольшая плотность их популяций зафиксирована на юго-востоке страны, меньшие локальные популяции есть в Южной и Западной Австралии, а также на Северной территории.

Профессор Университета Дикина и президент Австралийского общества млекопитающих Юэн Ричи заявил, что правительства недостаточно инвестируют в контроль популяций. По его словам, олени наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству, местной фауне и окружающей среде, а также создают риски для безопасности на дорогах и культурно значимых объектов.

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Исключением является Южная Австралия

Оценочный отчёт, подготовленный Национальными координаторами по контролю позвоночных вредителей, показал проблемы почти во всех штатах и территориях. Новый Южный Уэльс и Тасмания получили отрицательную оценку по всем четырём критериям. Квинсленд и Австралийская столичная территория получили по три отрицательные оценки и одной промежуточной.

Единственным исключением стала Южная Австралия, где в 2022 году запустили общештатный план искоренения оленей. Штат получил положительную оценку по всем четырём показателям: там с высокой уверенностью зафиксировали сокращение численности, ареала, а также экологического и сельскохозяйственного воздействия животных.

Директор Института окружающей среды Университета Аделаиды Эндрю Лоу отметил, что после начала программы стоимостью 4 млн долларов численность оленей в штате существенно сократилась. В то же время животные перемещаются на окраины городов, где их отстрел обходится дороже. По его оценке, для функционального искоренения оленей в Южной Австралии потребуется ещё около 10 млн долларов в течение десяти лет.

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