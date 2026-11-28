Федеральный съезд немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) в Дрездене поддержал сотрудничество с партией «Альтернатива для Германии» (AfD) в земле Саксония-Анхальт. Большинство из примерно 600 делегатов проголосовало против инициативы, предусматривавшей более четкое дистанцирование от AfD, сообщает Tagesschau.

После отклонения инициативы несколько членов BSW заявили о выходе из партии. Сооснователь BSW Клаус Эрнст заявил в эфире ZDF, что также покинет партию. Среди инициаторов предложения о более четком дистанцировании от AfD были члены правления Кристиан Лайе, Амид Рабие, Ральф Суйкат, Джессика Татти, Севим Дагделен и Клаус Эрнст.

Магдебургский путь

Основательница партии Сара Вагенкнехт и лидер BSW Фабио Де Мази выступали за так называемый магдебургский путь. Он предусматривает отказ от коалиции с AfD, от голосования за кандидата AfD на пост главы земельного правительства и от официального терпимого отношения к AfD. В то же время руководство BSW допускает совместные инициативы, голосования и, возможно, письменные договоренности с AfD.

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Де Мази заявил, что BSW имеет принципиальные разногласия с AfD, в частности по расходам на вооружения, военной службе, близости AfD к администрации президента США Дональда Трампа и ее риторике о «ремиграции». В то же время он подчеркнул необходимость парламентских договоренностей с AfD, если BSW стремится вести содержательные дискуссии и снижать общественное недовольство.

Соотношение сил в ландтаге

Спор связан с сотрудничеством BSW и AfD в парламенте Саксонии-Анхальт в Магдебурге. На земельных выборах в сентябре AfD одержала победу с большим отрывом. В ландтаге AfD имеет 39 мест, BSW — пять, вместе это составляет большинство в 83-местном парламенте.

Земельное отделение AfD в Саксонии-Анхальт с 2023 года классифицируется местной службой защиты конституции как несомненно правоэкстремистское. AfD оспаривает эту классификацию в суде, а производство в настоящее время приостановлено. BSW не создавала коалицию с AfD, однако уже несколько раз сотрудничала с ней в земельном парламенте.

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