Государственная энергетическая компания Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) в Объединенных Арабских Эмиратах опровергла сообщения о возможных планах проложить третий нефтепровод до Фуджейры в обход Ормузского пролива. Как сообщает OilPrice, Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников писал, что компания рассматривала такой проект.

Опровержение компании

По данным Bloomberg, ADNOC якобы информировала некоторых клиентов в Азии о нефтепроводе. В то же время планы не были окончательно сформированы и могли измениться, в том числе в отношении маршрута.

Представитель ADNOC в ответ на запрос Bloomberg заявил, что сообщение является «неточным и чисто спекулятивным».

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Экспорт через Фуджейру

В ОАЭ с 2012 года действует трубопровод от Хабшана в Абу-Даби до Фуджейры на побережье Оманского залива. Его протяженность составляет 252 мили, а пропускная способность — 1,5 млн баррелей в сутки с возможностью увеличения до 1,8 млн баррелей в сутки.

Ранее в этом году ОАЭ объявили о проекте West-East Pipeline, который, как ожидается, начнет работу в 2027 году и удвоит экспортные возможности через Фуджейру. Эмират расположен за пределами Ормузского пролива, поэтому танкеры могут загружать там нефть, не заходя в Персидский залив.

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