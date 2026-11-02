Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан аль-Джабер заявил в Абу-Даби, что перебои в судоходстве через Ормузский пролив сократили мировые запасы нефти почти на 1 млрд баррелей. На открытии ADIPEC 2 ноября он призвал пересмотреть подходы к энергетической безопасности.

Как сообщает The National, аль-Джабер подчеркнул, что гарантировать добычу энергоносителей уже недостаточно: необходимо также обеспечивать их поставку потребителям. По его словам, расходы на перевозку и логистику, которые до перебоев составляли менее 5% стоимости барреля, теперь превышают 30%.

Запасы топлива и логистика

Глава государственной нефтяной компании Adnoc заявил, что в отдельных странах запасы дизельного топлива упали до самых низких для соответствующего сезона уровней за 35 лет. На других рынках, по его словам, возник дефицит поставок сжиженного природного газа объемом 600 млрд кубических футов.

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Аль-Джабер назвал пять приоритетов для укрепления энергетической безопасности: доступность поставок, маршруты выхода на рынок, операционную аналитику, инвестиционное доверие и кадровый потенциал. Он также выступил за расширение стратегических запасов, укрепление инфраструктуры и диверсификацию маршрутов поставок.

Искусственный интеллект для нефтяной отрасли

Adnoc одновременно объявила о соглашении с OpenAI и G42 по применению системы OpenAI Frontier. Компания планирует использовать искусственный интеллект в разработке месторождений, управлении скважинами и коммерческих операциях.

По словам аль-Джабера, партнерство должно сделать системы Adnoc более безопасными, устойчивыми и производительными. Он также заявил, что ОАЭ и далее будут выступать за диалог, дипломатию и политические решения ради стабильности энергетических рынков и мировой экономики.

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