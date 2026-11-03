Саудовская компания Aramco начала предварительные инженерные работы по расширению нефтепровода Восток—Запад, который может транспортировать сырую нефть от Персидского залива к Красному морю. Об этом во время телефонной конференции по итогам отчетности заявил президент и главный исполнительный директор компании Амин Нассер, сообщает Asharq Al-Awsat.

План увеличения пропускной способности

В прошлом месяце Нассер заявлял, что Aramco стремится увеличить пропускную способность трубопроводной сети с 7 млн до 10 млн баррелей в сутки. По его словам, нефтепровод обеспечил компании дополнительные возможности для экспорта нефти во время перебоев в региональной торговле.

Компания также рассматривает расширение мощностей по хранению нефти в ключевых центрах спроса и вдоль экспортных маршрутов. Нассер сказал, что Aramco изучает дополнительные маршруты экспорта и возможности хранения за пределами Саудовской Аравии, а также использует экспортные терминалы в Персидском заливе и перевалку грузов между танкерами для поставок клиентам.

Глава Aramco заявил, что инвестиции в нефтепровод Восток—Запад продемонстрировали свою долгосрочную ценность на фоне нарушений региональной торговли. По его утверждению, компания вернула всю стоимость строительства трубопровода примерно за 15 дней.

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Добыча и финансовые показатели

Aramco отчиталась о росте скорректированной чистой прибыли в третьем квартале на 9% в годовом выражении — до 117 млрд саудовских риялов, или $31,2 млрд. Этот результат превысил ожидания аналитиков на уровне $30,66 млрд.

Нассер также сообщил, что работы по расширению добычи на месторождении Зулуф начались по графику. Компания ожидает, что к концу года дополнительные производственные мощности составят до 600 тыс. баррелей в сутки. По его словам, Aramco может увеличить максимальную устойчивую производственную мощность свыше 12 млн баррелей в сутки, если такое решение примет правительство.

Компания сохранила прогноз капитальных затрат на 2026 год в пределах $50–55 млрд. Эта сумма включает расходы на восстановление активов и денежную инвестицию в размере $2,6 млрд в HUMAIN, где Aramco владеет 49% акций.

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