Авария на энергообъекте оставила без света около 150 тысяч абонентов в Черниговской области

Об этом сообщило в Telegram АО «Черниговбленэнерго».

«В результате аварии на объекте электроснабжения обесточены около 150 тысяч абонентов в Корюковском и Черниговском районах, а также в городах Чернигов и Славутич», — говорится в сообщении.

«В результате атаки врага поврежден объект электроснабжения. Без электричества остались около 10 тысяч абонентов в Корюковском районе», — добавили в компании.

Энергетики приступят к выполнению аварийно-восстановительных работ, как только это позволит обстановка с безопасностью, добавили в Черниговоблэнерго.