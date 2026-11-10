Авария на энергообъекте оставила без света около 150 тысяч абонентов в Черниговской области
В связи с аварией на объекте электроснабжения по состоянию на 10 ноября без электричества остались Чернигов, Славутич, Корюковский и Черниговский районы. Без электроэнергии остались около 150 тысяч абонентов, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Об этом сообщило в Telegram АО «Черниговбленэнерго».
«В результате аварии на объекте электроснабжения обесточены около 150 тысяч абонентов в Корюковском и Черниговском районах, а также в городах Чернигов и Славутич», — говорится в сообщении.
«В результате атаки врага поврежден объект электроснабжения. Без электричества остались около 10 тысяч абонентов в Корюковском районе», — добавили в компании.
Энергетики приступят к выполнению аварийно-восстановительных работ, как только это позволит обстановка с безопасностью, добавили в Черниговоблэнерго.