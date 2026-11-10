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Новости Энергетика

Авария на энергообъекте оставила без света около 150 тысяч абонентов в Черниговской области

UA NEWS 10 Ноября 2026 12:53
Авария на энергообъекте оставила без света около 150 тысяч абонентов в Черниговской области

В связи с аварией на объекте электроснабжения по состоянию на 10 ноября без электричества остались Чернигов, Славутич, Корюковский и Черниговский районы. Без электроэнергии остались около 150 тысяч абонентов, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

 
 

Об этом сообщило в Telegram АО «Черниговбленэнерго».

«В результате аварии на объекте электроснабжения обесточены около 150 тысяч абонентов в Корюковском и Черниговском районах, а также в городах Чернигов и Славутич», — говорится в сообщении.

«В результате атаки врага поврежден объект электроснабжения. Без электричества остались около 10 тысяч абонентов в Корюковском районе», — добавили в компании.

Энергетики приступят к выполнению аварийно-восстановительных работ, как только это позволит обстановка с безопасностью, добавили в Черниговоблэнерго.

Ранее Чернигов был полностью обесточен после атаки РФ, остановился электротранспорт. Напомним, что 28 октября в результате аварии на объекте энергетической инфраструктуры без света остались около 210 тысяч абонентов в трех районах Черниговской области.  В ночь на субботу, 7 ноября, российские террористические войска трижды нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В столице снова были слышны взрывы.

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