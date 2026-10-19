Федеральное правительство Австралии проводит консультации по поводу возможного требования к топливным компаниям поставлять или закупать определённые объёмы низкоуглеродного жидкого топлива, включая биотопливо. Такой механизм может создать спрос на отечественную продукцию и повысить устойчивость страны к ценовым и снабженческим потрясениям, сообщает ABC News Australia.

В первой половине года из Австралии экспортировали более 60 мегалитров произведённых в стране этанола и биодизеля, хотя страна искала дополнительные объёмы топлива. Biofuel Producers Alliance заявляет, что имеющиеся производственные мощности его участников составляют около 470 мегалитров этанола и биодизеля, что эквивалентно примерно трём дням дополнительных запасов.

Запасы и экспорт

Австралия сейчас располагает запасами бензина на 41 день и дизельного топлива на 33 дня. Это больше, чем в начале войны в Иране, после принятых ранее экстренных мер, но всё ещё ниже международного требования иметь 90-дневный запас.

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Генеральный директор Biofuel Producers Alliance Мэтт Хоббс заявил, что в марте и апреле бензин E10 был среди первых видов топлива, исчезавших с заправочных станций. В то же время, по его словам, 24 млн литров этанола были отправлены в Юго-Восточную Азию, Южную Корею и другие страны. Альянс, в который входят Manildra Group, Wilmar Sugar и три производителя биодизеля, призывает ввести национальное требование по добавлению биотоплива с 2027 года.

Предложения правительства и бизнеса

Правительственное консультационное предложение предусматривает введение с 2029 года количественного требования для поставщиков по закупке или поставке определённых объёмов альтернативного топлива. После 2035 года подход планируют изменить: требования должны определяться интенсивностью углеродных выбросов топлива, а не его конкретным видом или объёмом.

Австралийская торгово-промышленная палата заявила, что текущие проекты потенциально способны обеспечить до 2 млрд литров внутреннего низкоуглеродного топлива. В то же время организация выступила против рыночных обязательств, пока не будут подтверждены достаточное предложение по конкурентоспособным ценам, а также готовность инфраструктуры и систем контроля. В прошлом году доля биодизеля составила лишь 0,1% дизельного топлива, потреблённого в Австралии.

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