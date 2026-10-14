В парламент Австралии внесли законопроект о национальном резервировании газа, который может обязать производителей продавать на внутреннем рынке до одной пятой объемов, предназначенных для экспорта. По оценке правительства, инициатива должна снизить оптовые цены, поскольку стране не придется в такой степени конкурировать за собственный газ с международным рынком, сообщает ABC News.

Резерв с небольшим избытком

Ежегодный объем газа для внутреннего рынка будет определять энергетический регулятор. Целевой показатель составит 110% от фактических потребностей Австралии. Правительство рассчитывает, что такой умеренный избыток усилит давление на цены для потребителей.

Министр ресурсов Мадлен Кинг заявила, что правила должны сделать газ более доступным, одновременно сохранив достаточную прибыльность новых проектов для инвесторов. По ее словам, газ необходим для поддержки развертывания возобновляемой энергетики, промышленности и отопления домов.

Кинг не назвала ожидаемый уровень снижения оптовых цен, объяснив это коммерческой конфиденциальностью проведенных расчетов. Она сообщила, что правительство опубликует оценку влияния реформы, однако не уточнила, будет ли она содержать прогноз цен.

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Предостережения отрасли и оппозиции

Газовая отрасль предупредила, что механизм может вынудить компании продавать газ ниже себестоимости. Генеральный директор Australian Energy Producers Саманта Маккалок заявила, что политика способна временно удешевить газ, но одновременно сделать будущие проекты нежизнеспособными и сократить предложение в долгосрочной перспективе.

Коалиция заявила о готовности работать с федеральным правительством над схемой резервирования, но подчеркнула необходимость гарантировать будущие поставки, инвестиции и инфраструктуру. Правительственный обзор газового рынка также отметил, что для снижения цен критически важны новая добыча и инфраструктура для транспортировки газа с севера страны на юго-восток.

После вторжения России в Украину в 2022 году оптовые цены на газ в Австралии подскочили со среднего уровня менее 10 до 60 австралийских долларов за гигаджоуль из-за перебоев в мировых поставках. Тогда правительство ввело временные меры, в том числе годовое ограничение цены на уровне 12 австралийских долларов за гигаджоуль, однако обзор рынка признал их недостаточными для давления на цены в сторону снижения.

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