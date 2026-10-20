Азиатские покупатели нефти все чаще используют меньшие танкеры и заключают долгосрочные соглашения о фрахтовании судов из-за рекордного роста стоимости морских перевозок. Об этом сообщает OilPrice со ссылкой на Reuters, который цитирует источники в нефтеперерабатывающей и торговой отраслях.

Дефицит крупных танкеров

По данным издания, в последние недели фрахтовые ставки на перевозку сырой нефти выросли до рекордных уровней. На фоне войны в Иране изменились торговые маршруты и структура перевозок, а супертанкеры совершают более длительные и менее эффективные рейсы или работают в челночном режиме для транспортировки нефти через Ормузский пролив.

Увеличение потоков нефти из района Ормузского пролива, значительная часть которых проходит через перевалку с судна на судно в Оманском заливе, задерживает супертанкеры на недели. Суда ожидают таких операций за пределами пролива, что ограничивает доступность очень больших нефтяных танкеров для других важных маршрутов, в частности между побережьем Мексиканского залива США и Азией.

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Изменение закупок в Азии и Европе

Высокие фрахтовые ставки влияют на решения нефтеперерабатывающих заводов о закупках и происхождении сырья в Азии и Европе. Для азиатских переработчиков доставка партий нефти с побережья Мексиканского залива США стала настолько дорогой, что фактически остановила ценовой арбитраж на этом направлении.

Вместо этого покупатели в Азии обращаются к большим объемам ближневосточной нефти и приобретают ее на условиях доставки, чтобы снизить транспортные расходы. Европейские нефтепереработчики из-за удорожания фрахта отдают предпочтение сырью из более близких региональных источников.

Повышенный спрос на европейские и ближневосточные сорта поднял премии на отдельные марки. По данным Wood Mackenzie, на прошлой неделе Dated Brent торговался с рекордной премией в 20 долларов за баррель к Brent, а норвежская среднесернистая нефть Johan Sverdrup — с рекордной премией в 24 доллара за баррель. Одновременно дисконты на африканскую и американскую нефть расширились из-за дороговизны дальних перевозок в Азию: для некоторых западноафриканских сортов они достигли минус 20 долларов за баррель.

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