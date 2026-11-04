Азиатский спотовый индикатор сжиженного природного газа Japan-Korea Marker в ноябре превысил 31 доллар за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), а на короткое время поднимался выше 33 долларов. В начале года он составлял чуть более 9 долларов за MMBtu, сообщает OilPrice.

Европа и Азия конкурируют за ограниченное количество партий LNG после нарушения катарского экспорта. США нарастили экспорт сжиженного газа до рекордных объемов, а QatarEnergy продлила действие форс-мажора в отношении собственного экспорта LNG.

Потери поставок

По оценке Международного энергетического агентства, война между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой привела к потере около 60 млрд кубометров поставок LNG за восемь месяцев до октября. Дополнительное производство в США и Африке компенсировало до двух третей этого объема.

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МЭА ожидает, что мировое производство LNG в этом году сократится на 3%, что, по данным агентства, станет самым глубоким годовым падением с начала ведения статистики. В марте—октябре спад составил 6%. Агентство также предупредило, что напряженность на газовом рынке может сохраняться в следующем году и продолжаться до 2027 года.

Спрос и контракты

По данным OilPrice, перспективы спроса на природный газ поддерживает строительство дата-центров для развития искусственного интеллекта. Shell в своем LNG Outlook 2026 прогнозировала рост спроса на сжиженный газ на 65% между 2026 и 2050 годами, несмотря на нарушение катарского экспорта.

QatarEnergy в последние недели заключила долгосрочные соглашения на поставку LNG: 4 млн тонн в год от Cheniere Energy и 3 млн тонн в год от Woodside Energy. В то же время, по данным МЭА, мировое потребление газа за первые девять месяцев года сократилось на 1%, или на 35 млрд кубометров. В материале также отмечается, что азиатские покупатели частично переходят на более дешевый, чем газ, уголь.

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