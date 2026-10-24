Американская инженерно-строительная компания Bechtel заявила, что Chevron отказалась финансировать инженерные и проектные работы для предлагаемого глубоководного порта в Гайане. Стоимость проекта оценивается в 1–2 млрд долларов. Об этом менеджер Bechtel в Гайане Гарри Пастушек сообщил во время дискуссии в World Trade Centre Guyana, сообщает The Rio Times.

По словам Пастушека, Bechtel завершила первоначальное инженерное исследование примерно два года назад. Его финансировала Hess с намерением в дальнейшем продолжать работу совместно с правительством Гайаны. После приобретения Hess компанией Chevron в июле 2025 года новый владелец, по версии представителя Bechtel, не продолжил финансирование этого плана. Chevron не комментировала эту информацию, поэтому причины ее решения неизвестны.

Порт для газовых проектов

Chevron получила 30% в нефтяном блоке Stabroek в результате покупки Hess. По данным Chevron, в блоке обнаружено более 11 млрд баррелей нефтяного эквивалента извлекаемых ресурсов.

Правительство Гайаны рассматривает порт как инфраструктуру для второго газового проекта после газоэнергетического проекта в Уэльсе. Консультанты также оценивают, сможет ли новая гавань обеспечить атлантический маршрут для товаров из Манауса и севера Бразилии через дорогу, строящуюся на границе Гайаны и Бразилии.

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Финансирование и возможные площадки

Старший коммерческий советник посольства США Брюс Элсворт заявил, что Экспортно-импортный банк США передал правительству Гайаны письмо о заинтересованности в финансировании третьего этапа проектирования. Президент Гайаны Ирфаан Али также говорил об инвестиционном интересе Катара, а государственное информационное агентство страны сообщало о заинтересованности Саудовской Аравии и Экспортно-импортного банка США.

Среди возможных мест для порта рассматриваются остров Краб в устье реки Бербис и территория бывшей береговой базы CGX. Пастушек заявил, что правительство заключило с Bechtel контракт на подготовку технико-экономического обоснования, которое должно обновить исследования Межамериканского банка развития, выполненные примерно в 2016 году. В то же время Demerara Waves сообщало, что исследование проводит CrossBoundary Group, не уточняя распределение ролей между компаниями.

По оценке представителя судоходной отрасли Чандрадата Чинтамани, для перевозки грузов из порта в Бербисе в Джорджтаун потребуется отдельная 100-километровая автомагистраль. Ее стоимость не раскрывалась.

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