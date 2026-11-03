На фоне противоречивых сообщений о возможных переговорах между США и Ираном стоимость нефти Brent во вторник утром упала более чем на $6 за баррель — со $107,24 до $100,80. После 10:00 по восточному времени США котировки частично восстановились до $103,46, сообщает OilPrice.

Падение после предыдущей распродажи

Резкое колебание произошло после падения Brent на 7,6% в понедельник, которое оставило котировки на уровне $104,77 за баррель. Ночью цены сначала выросли после сообщений об ударах США по иранскому острову Кешм вблизи Ормузского пролива, но во вторник утром вновь резко снизились.

Первая волна снижения началась вскоре после срочного сообщения, которое приписывали Bloomberg. В нем утверждалось, что верховный лидер Ирана разрешил переговоры по вопросам, которые ранее не подлежали обсуждению. В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил лишь о предоставлении правительству дополнительных полномочий для переговоров, не уточнив, каких именно вопросов это касается. OilPrice отмечает, что возникли вопросы относительно того, точно ли заголовок Bloomberg передавал содержание этого заявления.

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Непроверенные сообщения о соглашении

Еще одно резкое падение Brent произошло около 8:20 по восточному времени США — примерно тогда, когда Al Jazeera сообщила, что Вашингтон якобы одобрил проект соглашения, переданный через катарских посредников. Al Araby Al Jadeed также сообщало о возможных уступках Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе и замороженным средствам.

Высокопоставленный иранский чиновник отверг утверждения о прорыве в вопросе уступок и заявил, что соглашение все еще далеко от достижения. По его словам, позиция Тегерана заключается в том, что его условия должны быть выполнены до возобновления работы Ормузского пролива, а ядерные переговоры могут начаться только после этого. Катар подтвердил, что обе стороны рассматривают предложения, однако о заключении соглашения не объявляли.

OilPrice подчеркивает, что сообщения о дипломатическом прорыве оставались непроверенными, а Ормузский пролив — ограниченным. Издание также отметило, что противоречивые сообщения объясняют неопределенность торгов, но не позволяют установить точную причину каждого резкого падения Brent.

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