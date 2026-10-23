Нефть Brent за неделю подорожала примерно на 4% и торговалась возле отметки $117 за баррель на фоне обострения напряженности между Саудовской Аравией и хуситами. Об этом сообщает OilPrice.

Рынок приближается к $120

Издание отмечает, что цена Brent постепенно приближается к $120 за баррель, хотя фундаментальная ситуация на рынке сырой нефти существенно не изменилась. Часть давления от более дорогих эталонных сортов компенсировали незначительное снижение фрахтовых ставок и сокращение ценовых дифференциалов между большинством сортов нефти.

По данным OilPrice, Saudi Aramco приказала сотрудникам эвакуировать штаб-квартиру в Дахране и временно перейти на удаленную работу после атаки хуситов. Издание также сообщило, что в результате ударов беспилотников по нефтяному месторождению Шайба погибли два человека.

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Другие риски для энергорынка

В Ливии, по данным Национальной нефтяной корпорации, неустановленные лица перекрыли клапан трубопровода, обслуживающего месторождения Хамада и Тахара. Это сократило добычу на 50 тыс. и 40 тыс. баррелей в сутки соответственно.

Министерство энергетики США предложило 315 тыс. баррелей дизельного топлива из резерва Северо-Востока страны для смягчения региональных перебоев с поставками. Этот объем составляет около трети запасов указанного резерва.

Европейские цены на газ

Европейский газовый бенчмарк TTF превысил €93 за мегаватт-час, или около $30 за MMBtu, что стало самым высоким уровнем с декабря 2022 года. OilPrice связывает это с ограниченными поставками сжиженного природного газа из Катара, более холодной погодой и уровнем заполненности газохранилищ ниже 75%.

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