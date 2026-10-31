В Мексике Федеральная комиссия по электроэнергии (CFE) планирует привлечь около $1 млрд через размещение акций своей финансовой дочерней структуры CFE Capital. Средства должны быть направлены на строительство новых линий электропередачи, а частные инвестиции дополнят государственное финансирование, предусмотренное для компании.

Как сообщает Mexico News Daily, CFE Capital работает по модели, схожей с инфраструктурным инвестиционным фондом Fibra E. Такая структура позволяет инвесторам получать часть доходов от инфраструктурных активов.

Планы до 2030 года

Финансовый директор CFE Эухенио Амадор Кихано заявил, что компания намерена к 2030 году увеличить сеть передачи электроэнергии почти на 7%. За предыдущие восемь лет сеть выросла менее чем на 1%.

Новые линии необходимы для соединения генерирующих объектов с центрами потребления и покрытия растущего спроса на электроэнергию. Они также должны способствовать интеграции новых проектов генерации общей мощностью 32 гигаватта, запланированных до 2030 года.

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Размещение для местных и иностранных инвесторов

В августе CFE Capital обратилась в Национальную банковскую комиссию и комиссию по ценным бумагам Мексики за разрешением на дополнительное публичное размещение в стране, дополненное международным частным размещением. Около трети ценных бумаг планируют предложить иностранным участникам рынка.

Кихано сообщил Bloomberg Línea, что представители CFE должны провести встречи с инвесторами в Нью-Йорке в начале ноября и намерены завершить размещение до Дня благодарения в США. Если сделка состоится, она может стать крупнейшим публичным размещением акций в Мексике с 2020 года.

План расширения и укрепления CFE, по данным Министерства энергетики, предусматривает инвестиции почти на $37,5 млрд. На сегмент передачи электроэнергии до 2030 года запланировано около $6,9 млрд, из которых почти $2,5 млрд должны поступить через CFE Fibra E.

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