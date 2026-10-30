Подводное энергетическое соединение NordBalt между Литвой и Швецией прекратило работу из-за аварии на передающей станции в Швеции. Высоковольтную линию отключили, а литовский оператор энергосетей задействовал резервные мощности. Как сообщает RMF24, перебоев в поставках электроэнергии потребителям не зафиксировали.

Что известно о NordBalt

NordBalt — это высоковольтное энергетическое соединение постоянного тока, состоящее из подводной и наземной частей. Оно проходит по Балтийскому морю между литовской Клайпедой и шведским Нюбру.

Общая длина линии составляет 453 километра, из которых примерно 400 километров проложены по дну Балтийского моря. Энергетическое соединение ввели в эксплуатацию в декабре 2015 года.

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Инцидент с якорем в 2024 году

В ноябре 2024 года кабель NordBalt мог быть поврежден якорем, что подтвердил шведский оператор Svenska Kraftnät. Ранее министр гражданской обороны Швеции сообщал об обнаруженных следах на этом соединении.

В Svenska Kraftnät тогда заявили, что кабель в итоге не был поврежден, а обнаруженные следы не привели к ограничению или прекращению поставок электроэнергии.

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