В Сенат Пакистана внесли законопроект, предусматривающий ежеквартальное определение цен на природный газ. Документ Oil and Gas Regulatory Authority Amendment Bill 2026 представил государственный министр внутренних дел Талал Чоудри, сообщает Dawn.

Квартальный пересмотр цен

Законопроект предлагает добавить новую статью 8A в ордонанс об Управлении регулирования нефти и газа Пакистана Ogra 2002 года. Согласно предложенному механизму лицензиаты в сфере природного газа будут ежеквартально подавать регулятору расчет общей потребности в доходах.

Такой расчет будет касаться только цен на газ на устье скважины и стоимости импортируемого газа, в частности регазифицированного сжиженного природного газа. После рассмотрения Ogra должна предоставить рекомендации федеральному правительству, которое в течение 30 дней должно определить минимальные платежи и цены продажи для каждой категории розничных потребителей для публикации в официальном вестнике.

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Публичные слушания не предусмотрены

Документ также позволяет федеральному правительству рекомендовать Ogra перенести всю или часть квартальной корректировки на следующий полугодовой пересмотр, предусмотренный статьей 8 ордонанса.

Отдельная поправка к статье 9 предусматривает, что регулятор не будет проводить публичные слушания при пересмотре установленных цен в соответствии с новой статьей 8A. В пояснительной записке указано, что целью является своевременный учет курса рупии к доллару, более точное отражение рыночных условий, сдерживание накопления долга в газовом секторе и поддержание финансовой и операционной стабильности цепочки поставок газа.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу немедленно.

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