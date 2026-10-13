В Риме президенты Доминиканской Республики и Венесуэлы Луис Абинадер и исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес поручили государственным компаниям Refidomsa и PDVSA проработать возможность прямых закупок сжиженного нефтяного газа и дорожного асфальта AC30.

Переговоры между государственными компаниями

Встреча состоялась 12 октября 2026 года в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Риме, на полях Всемирного продовольственного форума. Как сообщает The Rio Times, дальнейшую проработку возможных закупок передали доминиканскому нефтепереработчику Refidomsa и венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

Доминиканская Республика импортирует используемое ею топливо. При этом президенты не объявили объемы, цены, условия или сроки возможных закупок. Стороны также не опубликовали совместную декларацию или подписанное соглашение.

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Консульские шаги и санкционные правила

Абинадер заявил об открытии консульства Доминиканской Республики в Венесуэле для обслуживания граждан обеих стран. Родригес сообщила, что Венесуэла в ближайшее время назначит консула в свое представительство в Санто-Доминго.

По данным издания, встреча состоялась на фоне шагов по постепенной нормализации отношений между Санто-Доминго и Каракасом после дипломатической напряженности, возникшей после президентских выборов в Венесуэле в июле 2024 года.

Операции с нефтью венесуэльского происхождения по-прежнему подпадают под санкционные правила США и лицензии Министерства финансов. 29 января 2026 года Управление по контролю за иностранными активами США выдало Генеральную лицензию 46, которая разрешает определенные операции с такой нефтью. 1 апреля OFAC также исключило Родригес из санкционного списка.

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