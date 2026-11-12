Российские оккупанты продолжают наносить удары по электростанциям и сетям, через которые электроэнергия поступает в город.

За последнюю неделю под ударами оказались более 10 объектов ДТЭК «Днепровские электросети», некоторые из них атаковали несколько раз.

Из-за повреждений в энергосистеме не хватает мощности, поэтому «Укрэнерго» вынуждено прибегать к экстренным и стабилизационным отключениям, чтобы избежать масштабных аварий.

Также энергетики фиксируют сотни локальных аварий ежедневно из-за перегрузки сетей после восстановления электроснабжения.

В ДТЭК призывают жителей в первые 30 минут после восстановления света включать мощные электроприборы постепенно.

Источник: ДТЭК

Напомним, что в Киевской области по распоряжению Укрэнерго введены экстренные отключения. Это произошло после сообщения ДТЭК о серьезных повреждениях их объектов в Киевской области 7 ноября в результате атак российских террористов.

Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района осталась без электричества, а восстановление электроснабжения займет длительное время.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 7 ноября об ударе россиян по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом.

Читай нас в