Египет планирует увеличить добычу природного газа до 6 млрд кубических футов в сутки к концу 2030 года. Об этом премьер-министр Мустафа Мадбули заявил во время заключительной сессии Egypt Forum 2026, сообщает The Rio Times.

В августе 2026 года страна добывала 3,63 млрд кубических футов газа в сутки, что на 10,6% меньше, чем 4,06 млрд кубических футов в аналогичном месяце предыдущего года. Таким образом, достижение цели предполагает увеличение текущего объема примерно на 65%.

Цели до 2030 года

Национальная программа также предусматривает наращивание добычи сырой нефти и газового конденсата до 700 тыс. баррелей в сутки к концу 2030 года. Шесть миллиардов кубических футов газа в сутки эквивалентны примерно 62 млрд кубометров в год.

Отдельно Мадбули назвал целью установить почти 30 гигаватт мощностей ветровой, солнечной и других возобновляемых источников энергии к концу 2028 года. Такие электростанции не используют природный газ в качестве топлива.

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Месторождения и иностранные партнеры

Министр нефти Карим Бадави в сентябре поставил краткосрочную цель добавить 330 млн кубических футов газа в сутки до завершения 2026 года. Из них 250 млн кубических футов должны обеспечить морские месторождения Зохр и West Mina, еще 80 млн — Мелейха в Западной пустыне.

Месторождение Зохр разрабатывают Eni, Rosneft, bp и Mubadala Energy. Разработкой West Mina занимаются Shell и Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company, а начало добычи там ожидается в четвертом квартале 2026 года. Компания Eni также начала ввод в эксплуатацию второй очереди газового предприятия Мелейха мощностью до 100 млн кубических футов газа в сутки.

Снижение добычи

По данным Attaqa, ссылающейся на статистику Joint Organisations Data Initiative, в январе-июле 2026 года Египет добыл 22,7 млрд кубометров газа против 24,7 млрд кубометров за аналогичный период 2025 года. По оценке Enerdata, производство газа в стране сократилось с пиковых 71 млрд кубометров в 2021 году до 45 млрд кубометров в 2024 году.

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