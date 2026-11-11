Экспорт электроэнергии из Украины вырос на 40% несмотря на отключения света

В период со 2 по 8 ноября Украина увеличила экспорт электроэнергии на 40,5% — до 61,4 тыс. МВт·ч по сравнению с предыдущей неделей.

В это время в некоторых регионах действовали графики отключений.

По данным DiXi Group, 63% экспорта пришлось на ночные часы — с 22:00 до 06:00. В вечерний период пикового потребления, с 16:00 до 19:00, электроэнергию за границу не продавали.

В то же время импорт вырос на 8,3% — до 23,7 тыс. МВт·ч. Экспорт превысил импорт в 2,6 раза. Больше всего электроэнергии закупила Венгрия — 53,1%, ещё 25,5% экспорта пришлось на Молдову.

Источник: DiXi Group

9 ноября в трех областях Украины ввели аварийные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российские террористы нанесли удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения и возвращением света в дома украинцев, несмотря на значительную нагрузку.

Читай нас в