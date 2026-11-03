Экспорт сжиженного природного газа из США достиг второго по величине показателя в истории на фоне более активного спроса со стороны Европы перед зимним сезоном. Об этом сообщает OilPrice.

Поставки в Европу выросли

По данным LSEG, которые приводит Reuters, поставки американского СПГ в Европу в прошлом месяце увеличились на 1 млн тонн — до 6,89 млн тонн. При этом экспорт в Азию почти не изменился: он составил 2,73 млн тонн против 2,84 млн тонн в сентябре.

Европа стала крупнейшим покупателем американского сжиженного газа после сокращения объемов российского трубопроводного газа. OilPrice отмечает, что ограничения ЕС на краткосрочные контракты по российскому СПГ уже вступили в силу. Запрет на долгосрочные контракты, по данным издания, должен начать действовать 1 января 2027 года, а оставшийся импорт трубопроводного газа планируют прекратить осенью 2027 года.

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Цены на газ превысили 100 евро

Европейские цены на газ в конце прошлой недели, а затем и в начале текущей поднимались выше 100 евро за МВт·ч. Как пишет OilPrice, это произошло впервые за четыре года. Издание также приводит опасения части участников рынка, что цены могут вырасти до 150–180 евро за МВт·ч.

Катарская QatarEnergy продлила действие форс-мажора в отношении собственного экспорта СПГ до декабря. Компания также обратилась к американской Cheniere Energy для заключения долгосрочного соглашения на поставку 4 млн тонн сжиженного газа в год. Поставки по такому соглашению, по данным OilPrice, могут начаться в начале 2030-х годов.

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