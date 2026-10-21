В Саудовской Аравии экспорт сырой нефти в августе вырос примерно на 7,9% по сравнению с июлем — до 4,451 млн баррелей в сутки. Это самый высокий показатель с марта, когда экспорт составлял 4,974 млн баррелей в сутки, сообщает OilPrice со ссылкой на данные Joint Organizations Data Initiative.

Добыча снизилась

В то же время добыча нефти в королевстве в августе, согласно данным JODI, упала до рекордно низких 6,24 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в июле она составляла 8,135 млн баррелей в сутки, а в мае — 6,560 млн баррелей в сутки.

В июле Саудовская Аравия экспортировала 4,125 млн баррелей сырой нефти в сутки. Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК подают в JODI ежемесячные показатели экспорта; массив саудовских данных организации ведется с 2002 года.

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Работа нефтепереработки

Переработка сырой нефти на саудовских НПЗ в августе сократилась на 181 тыс. баррелей в сутки — до 2,297 млн баррелей в сутки по сравнению с 2,478 млн в июле. В то же время прямое сжигание сырой нефти увеличилось на 43 тыс. баррелей в сутки, до 604 097 баррелей.

Аналитик UBS Джованни Стауново заявил, что Саудовская Аравия смогла нарастить экспорт, используя терминалы на обоих побережьях. По его оценке, восстановление экспорта могло продолжаться в сентябре и октябре.

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