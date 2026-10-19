Экспорт солнечных элементов и панелей из Китая в сентябре 2026 года сократился на 6,4% по сравнению с сентябрём прошлого года. За месяц страна отгрузила за рубеж 1,21 млн метрических тонн такого оборудования, сообщает OilPrice со ссылкой на таможенные данные, приведённые Reuters.

Снижение поставок с начала года

По сравнению с августом объёмы экспорта выросли. В то же время с начала года зарубежные поставки китайского солнечного оборудования сократились на 9,5%.

Экспорт солнечных элементов и панелей начал снижаться в мае после того, как Пекин с 1 апреля отменил экспортное возмещение НДС для фотоэлектрической продукции, в том числе солнечных элементов и панелей. По данным издания, изменение налоговой политики повысило расходы на экспорт и сделало китайскую фотоэлектрическую продукцию дороже на международном рынке.

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Китай также намерен отменить экспортное возмещение НДС для аккумуляторной продукции с 1 января 2027 года.

Предложения по контролю технологий

Параллельно китайские власти предлагают новую торговую политику, которая может ограничить экспорт отдельных солнечных технологий. В частности, речь идёт о технологиях производства высокоэффективной продукции на основе перовскита, тандемных солнечных элементов, поликремния, кремниевых пластин и элементов из кристаллического кремния.

Предлагаемые изменения являются частью более широкой инициативы по ограничению экспорта до 40 технологий в сферах искусственного интеллекта, биомедицины и солнечной энергетики. Министерство коммерции Китая и Министерство науки и технологий начали месячное общественное обсуждение корректировки перечня технологий, на которые распространяются запреты или ограничения экспорта.

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