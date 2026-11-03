3 ноября в Киеве и двух областях произошли экстренные отключения электроэнергии

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях 3 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали последствия постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

«Это не предусмотренные графиками ограничения, поэтому прогнозировать продолжительность отключений пока невозможно. Меры будут действовать до отдельного распоряжения «Укрэнерго», — говорится в сообщении ДТЭК.

В Изюме после российского авиаудара часть города остаётся без света.

Российская атака вызвала перебои с электро- и водоснабжением в Житомире.

Ранее стало известно, что в Житомирской области после российской атаки обесточены более 650 населенных пунктов.

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