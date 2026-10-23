Итальянская энергетическая группа Eni объявила о выплате специальных дивидендов и увеличении программы обратного выкупа собственных акций после того, как её скорректированная чистая прибыль в третьем квартале 2026 года выросла на 125% в годовом выражении — до 2,8 млрд евро. Об этом сообщает OilPrice.

Прибыль превысила ожидания

Показатель Eni составил $3,14 млрд и превысил консенсус-прогноз в 2,5 млрд евро, или $2,8 млрд. Компания объяснила улучшение результатов более высокими объемами добычи нефти и газа, а также повышением цен реализации и маржи нефтепереработки.

Добыча нефти и газа выросла на 4%, а операционный денежный поток — на 30%. Подразделение переработки и химической промышленности заработало 472 млн евро ($529 млн), тогда как во втором квартале 2026 года и третьем квартале 2025 года оно фиксировало незначительные убытки.

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Маржа переработки резко выросла

Стандартная маржа переработки Eni в третьем квартале достигла $28,1 за баррель против $8,9 годом ранее и $8,3 во втором квартале. За девять месяцев она выросла до $15,5 за баррель с $5,8 за аналогичный период предыдущего года.

По данным компании, результатам перерабатывающего бизнеса способствовали более высокие коэффициенты загрузки заводов при благоприятной рыночной конъюнктуре. В то же время на показатели повлияли более высокие транспортные расходы и неблагоприятная разница цен между тяжелой сернистой и легкой малосернистой нефтью.

Eni планирует выплатить в декабре специальные дивиденды на общую сумму 1,3 млрд евро ($1,46 млрд). Программу обратного выкупа акций компания увеличит на 12% — до 3,8 млрд евро ($4,26 млрд). Это уже третье увеличение объема программы обратного выкупа акций в 2026 году.

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