Норвежская энергетическая компания Equinor повысила прогноз роста добычи нефти и газа в 2026 году с 3% примерно до 4%. Ее операционная прибыль в третьем квартале выросла более чем вдвое — до 11,96 млрд долларов против 5,27 млрд долларов годом ранее, сообщает OilPrice.

Скорректированный операционный доход компании составил 12,35 млрд долларов, немного превысив консенсус-прогноз аналитиков в 12,19 млрд долларов. При этом скорректированная прибыль на акцию составила 1,20 доллара, тогда как аналитики ожидали 1,37 доллара.

Добыча выросла благодаря международным проектам

Квартальная добыча Equinor, приходящаяся на долю компании в проектах, достигла 2,166 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Годом ранее этот показатель составлял 2,130 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а прогноз аналитиков предусматривал 2,129 млн.

Добыча в международном сегменте нефти и газа выросла на 21%. Этому способствовали Adura в Великобритании, Bacalhau в Бразилии и сокращение объема плановых остановок производства. В то же время на норвежском континентальном шельфе добыча осталась примерно на уровне третьего квартала предыдущего года. Halten East, Verdande и новые скважины компенсировали естественное снижение добычи и незапланированные потери на Johan Castberg и Troll.

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В США добыча сократилась из-за запланированных простоев на морских объектах и естественного снижения добычи, несмотря на рост добычи на суше.

Цены и нефтепереработка поддержали прибыль

Компания продавала газ в Европе в среднем по 20 долларов за миллион британских тепловых единиц, а средняя цена жидких углеводородов составляла 92,30 доллара за баррель. Более высокие цены поддержали доходы добывающего направления, а высокие нефтеперерабатывающие маржи и производственные результаты обеспечили рекордный вклад завода Mongstad.

Скорректированный операционный доход подразделения Marketing, Midstream and Processing составил 893 млн долларов, превысив ожидания аналитиков в 793 млн долларов. В то же время направление Crude, Products and Liquids зафиксировало убыток: негативное влияние позиций в деривативах на фоне напряженного рынка морских перевозок перевесило результат от торговли нефтепродуктами.

Денежный поток от операционной деятельности после уплаты налогов, без учета изменений оборотного капитала, вырос на 53% в годовом выражении — до 8,14 млрд долларов. Equinor также объявила квартальные дивиденды в размере 0,39 доллара на акцию и одобрила последний в 2026 году транш выкупа акций объемом до 1,125 млрд долларов.

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