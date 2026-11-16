ЕС готовит экстренный пакет помощи Украине на зиму — Корецкий

Европейский Союз совместно с Украиной приступил к подготовке зимнего пакета поддержки на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре. Среди необходимого оборудования — генераторы, зарядные станции и автобусы, а также стороны обсуждают помощь в строительстве мостов и переправ через Днепр, сообщил 16 ноября премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По словам главы правительства, Украина и Евросоюз в настоящее время работают над конкретным наполнением пакета, который должен помочь украинским городам противостоять последствиям российских обстрелов.

«Подготавливаем совместно с Евросоюзом конкретное содержание экстренного зимнего пакета для Украины: генераторы, зарядные станции, автобусы, помощь в строительстве мостов и переправ, чтобы сохранить надежное сообщение между берегами Днепра», — написал премьер-министр.

В частности, генераторы и зарядные станции должны обеспечить дополнительные возможности электроснабжения в условиях повреждения энергетической инфраструктуры. В то же время помощь с автобусами, мостами и переправами направлена на поддержание транспортного сообщения между берегами Днепра.

Корецкий подчеркнул, что экстренная поддержка необходима для противодействия последствиям российских атак на Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Одессу и другие украинские города.

Премьер-министр отдельно обратил внимание на ситуацию в энергетической системе после российских ударов 15 ноября. По его словам, атаки на линии электропередач и подстанции привели к масштабным отключениям электроэнергии в нескольких регионах. По информации главы правительства, после российских обстрелов энергетики прилагают усилия для восстановления электроснабжения. В то же время масштаб повреждений и сложность ситуации обусловили необходимость дополнительной поддержки со стороны международных партнеров.

Корецкий подчеркнул, что Украина рассчитывает получить помощь в ближайшее время. Именно поэтому стороны стремятся как можно быстрее согласовать окончательный перечень оборудования и других необходимых ресурсов.

Ключевые детали экстренного зимнего пакета премьер-министр планирует обсудить 16 ноября во время встречи в Брюсселе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам Корецкого, украинская сторона надеется на оперативное принятие окончательного решения и скорейшее поступление первых партий помощи.

«Рассчитываю, что решение будет окончательно согласовано и первые партии необходимой помощи прибудут в Украину как можно скорее. Благодарю европейских партнеров за поддержку и готовность оперативно принимать крайне необходимые решения», — написал Корецкий.

Напомним, Германия выделяет Украине ещё 200 млн евро на подготовку к зиме.

ЕС передаст Украине 500 генераторов и понтонные мосты для подготовки к зиме.

Эстония предоставит Украине ещё 6,5 млн евро на подготовку к зиме.

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