Европейская комиссия сообщила, что запасы газа в странах ЕС в настоящее время ниже исторического среднего показателя. В то же время Европейский союз сейчас не сталкивается с проблемой безопасности поставок, несмотря на перспективу сложной зимы, заявила представительница Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен в Брюсселе, Бельгия.

Мониторинг запасов газа

Еврокомиссия внимательно следит за уровнем газа в хранилищах и чаще проводит координационные встречи с государствами-членами, чтобы оценивать ситуацию во всем блоке. По словам Итконен, вопрос газовых запасов также обсуждался на саммите Европейского совета на прошлой неделе.

Представительница отметила, что кризис на Ближнем Востоке влияет на цены на энергоносители, а это сказывается и на уровнях газовых запасов ЕС.

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Возможные стратегические резервы

Итконен также отметила, что в ЕС нет законодательно обязательных стратегических запасов газа. По ее словам, Европейский союз может начать обсуждение создания таких резервов.

Как сообщает Anadolu Agency, пополнение европейских запасов осложняют перебои в судоходстве через Ормузский пролив. Сокращение поставок сжиженного природного газа с Ближнего Востока также усиливает напряженность на мировом рынке.

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