В Нидерландах, в Амстердаме, цена ближайшего фьючерсного контракта на газ на хабе TTF 23 октября выросла на 3% на открытии торгов и превысила 92 евро за мегаватт-час. Это самый высокий уровень с декабря 2022 года. По состоянию на 7:00 по амстердамскому времени контракт стоил 92,30 евро, или 103,40 доллара за мегаватт-час.

Динамика котировок

Нидерландский TTF является эталонной площадкой для европейской торговли газом. Накануне его котировки также выросли на 3% и завершили торги выше 90 евро за мегаватт-час. Как сообщает OilPrice, нынешняя цена соответствует более чем 30 долларам за миллион британских тепловых единиц.

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Запасы газа в ЕС

Рост происходит в преддверии отопительного сезона, на фоне ограничения потоков катарского сжиженного природного газа из-за эскалации на Ближнем Востоке и начала отбора газа из хранилищ в некоторых странах ЕС вследствие снижения температуры.

По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 22 октября газовые хранилища Европейского союза были заполнены на 74,62%. Это более чем на 10 процентных пунктов ниже среднего пятилетнего показателя, который для этого периода составляет около 86%. Стратеги ING Уоррен Паттерсон и Ева Мантей отметили, что европейские цены на газ остаются особенно чувствительными к событиям в Персидском заливе, а поставки СПГ могут в значительной степени отсутствовать на рынке в течение существенной части зимы в Северном полушарии.

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