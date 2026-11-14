Филашкин объяснил, как будут обеспечивать теплом Краматорск и Славянск зимой

Отопительный сезон в двух городах Донецкой области проходит под угрозой перебоев из-за российских обстрелов и повреждений энергетической инфраструктуры. Если восстановить стабильное электроснабжение не удастся, котельные могут перевести на резервные генераторы, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

По словам Филишкина, областные и местные власти совместно со спасателями делают все возможное, чтобы обеспечить теплом жителей прифронтовых городов. В то же время дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от хода боевых действий, интенсивности российских атак на энергетическую инфраструктуру и других факторов безопасности.

Для жителей, оставшихся без централизованного отопления, общины также подготовили альтернативные средства обогрева — буржуйки и булерьяны. При необходимости и по обращениям людей их могут предоставить для обогрева помещений.

Глава ОГА подчеркнул, что прогноз по электроснабжению пока остается ориентировочным и может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью, сообщает Главком.

Ранее Зеленский провел жесткий разговор с членами правительства по поводу света и отопления.

Только за последнюю неделю россияне повредили 10 энергообъектов ДТЭК в Киевской области.

Корецкий объяснил, почему в отдельных регионах Украины задерживают включение отопления.

Читай нас в