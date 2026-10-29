Правительство Финляндии выдало компании Posiva лицензию на эксплуатацию хранилища отработавшего ядерного топлива Онкало в муниципалитете Эурайоки. Как сообщает OilPrice, объект должен стать первым в мире постоянным хранилищем такого типа.

Перед началом окончательного захоронения Posiva должна завершить этап ввода объекта в эксплуатацию, провести необходимые испытания и инспекции. Их также должно проверить и одобрить Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии STUK. Точную дату начала захоронения компания пока не назвала.

Хранилище на глубине 400 метров

Онкало состоит из наземного комплекса для герметизации топлива и подземного хранилища. Оно расположено на глубине около 400 метров в кристаллической породе, возраст которой оценивается почти в 2 млрд лет. Проект рассчитан на размещение до 6 500 тонн отработавшего ядерного топлива.

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Топливные сборки с атомных станций Олкилуото и Ловийса планируют герметизировать в толстых медных контейнерах, устойчивых к коррозии. После размещения в пробурённых в породе шахтах их будет окружать бентонитовая глина, расширяющаяся под воздействием влаги. Подземные туннели предусмотрено закрыть бетонными пробками со стальным армированием.

С начала строительства прошло 22 года

Генеральный директор Posiva Илкка Пойколайнен назвал решение правительства историческим днём для компании и Финляндии. По его словам, с начала строительства прошло 22 года, а до запуска остаётся завершить предусмотренные проверки.

Министр климата и окружающей среды Финляндии Сари Мултала заявила, что страна более 40 лет системно работала над решением для окончательного обращения с отработавшим топливом. Она подчеркнула ответственное использование ядерной энергии — от строительства станций до финального захоронения топлива.

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