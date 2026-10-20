Цены на энергетический уголь в Азии в ближайшие месяцы будут оставаться высокими из-за сокращения поставок из Китая и Индонезии, а также усиления спроса вследствие перехода части потребителей с газа на уголь. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство Fitch Ratings, сообщает OilPrice.

Ограничения в Индонезии

В Китае цены на уголь в последние недели достигли максимума за три года. Одним из факторов стало ограничение поставок из Индонезии — ключевого экспортера. Правительство Индонезии сократило производственные квоты для угледобывающих компаний, а неопределенность в отношении политики в горнодобывающем и экспортном секторах усилилась.

Сильное явление Эль-Ниньо также сократило количество осадков и уровень воды в реках, что затруднило перевозку угля баржами в экспортные порты.

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Спад добычи в Китае

Внутреннее производство угля в Китае также снижается в этом году. После самой смертоносной за 16 лет аварии на шахте в мае власти усилили проверки безопасности и приказали приостановить работу ряда шахт в провинции Шаньси, одном из главных угледобывающих регионов страны.

По правительственным данным, в сентябре добыча сырого угля в Китае выросла на 6,4% по сравнению с августом и стала самой высокой с мая. В то же время она была на 6,8% ниже, чем в сентябре предыдущего года.

Fitch Ratings считает, что неопределенные объемы экспорта из Индонезии, более низкая добыча в Китае и высокий спрос в Японии и Южной Корее будут поддерживать региональные цены. Агентство связывает устойчивый спрос с переходом от газа к углю на фоне конфликта на Ближнем Востоке, особенно в отношении угля с высокой теплотворной способностью. Фьючерсы на Newcastle, мировой ориентир цен на уголь, выросли на 30% по сравнению с довоенным уровнем.

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