В Стамбуле, Турция, исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что энергетический кризис продолжится в той или иной форме и в 2027 году. Об этом он сказал дистанционно во время инвестиционного саммита в преддверии COP31, сообщает Anadolu Agency.

По словам Бироля, мировые события и энергетическая политика стран не дают оснований ожидать нормализации ситуации в следующем году. Он отметил, что мир будет и далее преодолевать последствия кризиса, если не возникнут новые проблемы.

Влияние ситуации в Ормузском проливе

Глава МЭА сказал, что кризис в Ормузском проливе влияет на экономику, сельское хозяйство и энергетику. По его словам, это заставляет правительства, компании и инвесторов пересматривать кратко- и долгосрочные стратегии.

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Бироль также провел параллели с нефтяными кризисами 1973 и 1979 годов, которые, по его оценке, способствовали развитию ядерной энергетики и повышению эффективности автомобилей.

Предложение по электрификации

Бироль изложил предложение увеличить долю электроэнергии в мировом энергопотреблении с 23% до 35% к 2035 году. Странам предложат поддержать это обязательство на саммите в Анталье.

По его мнению, более высокая доля электроэнергии усилит энергетическую безопасность и сократит выбросы. Это также должно подать однозначный сигнал инвесторам и рынкам капитала. Бироль назвал уровень участия правительств и соглашение об электрификации двумя ключевыми показателями успеха COP31.

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