Япония может сократить субсидии на бензин с декабря — OilPrice

В Японии правительство может начать сокращать финансовую поддержку розничных цен на бензин уже с декабря. Как сообщает OilPrice со ссылкой на Reuters, выплаты по программе становится все сложнее поддерживать из-за их стоимости для бюджета.

Возможное повышение цен

Субсидии ввели в марте, вскоре после начала войны на Ближнем Востоке. Власти стремились удержать среднюю общенациональную цену бензина на уровне, эквивалентном 1,09 доллара за литр. Согласно плану, который обсуждают правительство и правящая партия, сокращение поддержки может повысить среднюю цену до 1,11 доллара за литр в декабре и до 1,15 доллара в январе.

Расходы бюджета

По данным Reuters, Токио ежемесячно тратит несколько миллиардов долларов на субсидии на бензин. Эти расходы исчерпывают дополнительный бюджет в размере около 19 млрд долларов, одобренный в мае для защиты страны от резкого подорожания энергетического сырья на международных рынках.

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В то же время японские власти рассматривают снижение налога на продукты питания и напитки, которое может вступить в силу с апреля следующего года. По словам неназванного чиновника, это могло бы ослабить финансовое давление на домохозяйства и позволить более существенно сократить субсидии на бензин.

Япония в значительной степени зависит от импорта энергоресурсов, значительная часть которых поступает из Персидского залива. В материале отмечается, что полностью заменить эти поставки сложно, несмотря на готовность США стать альтернативным источником.

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