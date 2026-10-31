Япония может опередить Китай по импорту СПГ в 2026 году — OilPrice

Япония может стать крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа (СПГ) в 2026 году, впервые с 2022 года опередив Китай. Как сообщает OilPrice, этому могут способствовать высокие цены на СПГ и значительные запасы газа в Китае, которые ограничивают закупки страны.

Оценки ICIS и Kpler

По оценке консалтинговой компании ICIS, Япония в этом году импортирует 62 млн тонн СПГ, тогда как Китай — 61 млн тонн. Аналитическая компания Kpler также прогнозирует небольшое преимущество Японии: 63 млн тонн против 62 млн тонн у Китая.

Китай стал крупнейшим мировым импортером СПГ в 2021 году. Из-за длительных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, Япония вернула первое место в 2022 году. Китай вновь возглавил рейтинг в 2023 году и сохранял статус крупнейшего импортера до 2025 года.

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Запасы газа в Китае

В этом году совокупный спрос на импорт СПГ в Азии снизился из-за высоких цен на спотовые партии в условиях ограниченного предложения. По данным издания, снижение закупок в Китае ожидается более ощутимым, что и может позволить Японии занять первое место.

Китайские покупатели СПГ заранее нарастили запасы газа. По состоянию на конец сентября китайские подземные газохранилища были заполнены на 80%, отметил аналитик Rystad Energy Сюн Вэй. В то же время Япония летом сократила выработку электроэнергии на газе, отдав предпочтение углю из-за высокой стоимости сжиженного газа.

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