В Омане танкер, связанный с японской компанией, в начале октября доставил в Японию полный груз сырой нефти. Это может свидетельствовать об осторожном возвращении японских судовладельцев и нефтепереработчиков к прямым операциям на Ближнем Востоке после нескольких месяцев избегания региона, сообщает The Japan Times.

Груз оманской нефти

Данные отслеживания судов свидетельствуют, что супертанкер Idemitsu Maru, принадлежащий Idemitsu Kosan, в начале октября прибыл в Японию с полным грузом оманской нефти. Судно было загружено в порту Мина-эль-Фахаль. В апреле танкер покинул Персидский залив.

По информации судовых брокеров, по меньшей мере два других крупнотоннажных нефтяных танкера, контролируемых японскими компаниями, в ближайшие дни должны прибыть в Эль-Фуджайру для загрузки грузов, предназначенных для Японии.

Выборочное возвращение

Более семи месяцев конфликта в Персидском заливе японские нефтепереработчики и судовладельцы в основном избегали более широкого региона. Вместо этого они использовали перевалку нефти с судна на судно у побережья Индии или в Юго-Восточной Азии. Такой подход обеспечивал безопасность танкеров, экипажей и грузов, но увеличивал логистические расходы и зависимость от продавцов.

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В то же время ни одно из этих судов не пересекало Персидский залив. В Idemitsu заявили, что позиция компании относительно направления судов через Ормузский пролив не изменилась. Компания сообщила, что будет работать над стабильными поставками сырой нефти и безопасностью ее транспортировки.

Японские судовладельцы и нефтепереработчики также активнее используют перевалку с судна на судно в водах Ближнего Востока. В августе такие операции начали проводить в небольших объемах, а к началу октября их объем достиг почти 3,7 млн баррелей. Это приближается к показателю в 4 млн баррелей за весь сентябрь.

Хиденори Ватанабэ, отслеживающий японские суда, назвал эти изменения выборочным возвращением, а не полным переходом к работе в водах с более высокими рисками. По данным Kpler, в 2025 году нефть с Ближнего Востока составляла 93% общего японского импорта сырой нефти объемом около 823 млн баррелей. Японские нефтеперерабатывающие заводы рассчитаны на переработку ближневосточных среднесернистых и легких сортов нефти.

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