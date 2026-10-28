Индия ожидает рекордного импорта 2,8 млн тонн СПГ в октябре — OilPrice

Индия в октябре 2026 года может импортировать рекордные 2,8 млн тонн сжиженного природного газа, что на 18% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее. В то же время индикативная цена на западном побережье страны достигла $32–33 за млн британских тепловых единиц против $11 годом ранее, сообщает OilPrice.

По состоянию на время публикации в страну уже поступило около 2,5 млн тонн СПГ. Поставки из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов в октябре выросли на 80% и 30% соответственно по сравнению с сентябрем, по данным издания. Ранее Катар обеспечивал примерно 45% от 24,9 млн тонн индийского импорта СПГ в 2025 году.

Спрос опережает внутреннюю добычу

Потребление газа в Индии увеличилось с 60 млрд кубометров в 2022 году до 68,5 млрд кубометров в 2025 году. Внутренняя добыча в течение последних четырех лет держалась на уровне 34–36 млрд кубометров в год, а в сентябре 2026 года сократилась на 4% в годовом выражении — до 2,73 млрд кубометров.

Доля внутреннего газа в потреблении страны снизилась с 57% в 2022 году до 50% в 2025 году и до 47% в апреле—сентябре 2026 года. Разрыв между спросом и добычей все больше покрывается импортным СПГ.

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Удобрения и городские газовые сети поддерживают закупки

Производство удобрений формирует около 29% газового спроса Индии, а городские газораспределительные сети — еще 28,5%. За последние шесть месяцев большинство секторов сократили потребление газа на 10–25% из-за высокой стоимости и ограниченной доступности ресурса. В то же время спрос у производителей удобрений сократился примерно на 2%, а потребление в городских сетях выросло ориентировочно на 20%.

Потребление газа в городских сетях выросло с 1,38 млрд кубометров в августе 2025 года до 1,67 млрд кубометров в августе 2026 года. Доля СПГ в обеспечении этого сегмента в последние месяцы составляла около 45% против 38% годом ранее.

Риск дополнительного спроса со стороны энергетики

OilPrice отмечает, что дефицит угля может побудить электростанции активнее использовать газовые мощности. В июле—сентябре выработка электроэнергии из угля выросла на 12,5%, тогда как гидрогенерация летом снизилась на 20% в годовом выражении из-за слабых муссонных дождей. По сообщению издания, 95 из 191 индийской угольной электростанции имеют критически низкие запасы топлива.

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