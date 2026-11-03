Индонезия вряд ли будет экспортировать электроэнергию в ближайшее время, поскольку приоритетом остается высокий внутренний спрос. Об этом 2 ноября в Джакарте заявил координирующий министр по вопросам переработки и энергетического перехода Бахлил Лахадалия, который также является министром энергетики и минеральных ресурсов страны, сообщает Channel NewsAsia.

Экспорт будет зависеть от цены

По словам Лахадалии, экспорт возможен, если потенциальные страны-покупатели согласятся на цену, установленную правительством Индонезии. Если договориться о цене не удастся, власти прежде всего будут обеспечивать внутренние потребности.

Министр отметил, что правительство уже рассчитало цены на экспорт электроэнергии. Он также призвал государственный инвестиционный фонд Danantara не поддаваться лоббированию со стороны иностранных участников, стремящихся снизить цены. По его словам, разрешения на экспорт выдает министерство, а не Danantara.

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Контекст отношений с Сингапуром

Лахадалия не назвал государства, которые могут быть покупателями электроэнергии. В то же время Сингапур ранее предоставил компаниям условные разрешения на импорт низкоуглеродной электроэнергии из Индонезии.

В прошлом месяце Индонезия также начала сокращать экспорт природного газа в Сингапур, перенаправляя часть ресурса на внутренние нужды производства электроэнергии. По данным источника, страна переориентировала 31 млн стандартных кубических футов газа в сутки: 15 млн из Натуны и 16 млн с Суматры. Газ из Натуны направили в PLN Batam, а поставки с Суматры перенаправили для обеспечения потребностей Батама, Бинтана и Суматры.

Лахадалия заявил, что сокращение поставок газа в Сингапур составляет около 8% и, по его мнению, остается в пределах минимальных контрактных обязательств. В Сингапуре природный газ используется для производства примерно 95% электроэнергии.

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