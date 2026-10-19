Ирак с начала октября экспортирует в среднем более 3,4 млн баррелей нефти в сутки. Об этом министр нефти Бассам Мохаммед Худайр сообщил государственному агентству INA, пишет OilPrice. Это приближается к 3,3–3,5 млн баррелей в сутки, которые страна поставляла до того, как война с Ираном нарушила судоходство через Ормузский пролив.

Рост поставок

По сравнению с сентябрем, когда средний объем экспорта составлял 2,65 млн баррелей в сутки, октябрьский показатель вырос примерно на 750 тыс. баррелей. В сентябре около 250 тыс. баррелей в сутки транспортировали по нефтепроводу Ирак—Турция в турецкий порт Джейхан.

По словам Худайра, Ирак использует три маршрута для экспорта: через Ормузский пролив, в Джейхан и автоцистернами через Сирию. Сирийская нефтяная компания ожидала, что первые грузовики с иракской нефтью достигнут средиземноморского порта к середине октября. Большинство иракской нефти по-прежнему отгружают с южных терминалов в Басре и перевозят через пролив.

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Поставки за пределы пролива

Багдад также начал самостоятельно доставлять нефть за пределы Ормузского пролива. Покупатели хотят получать грузы уже за пределами пролива, чтобы избежать страховых надбавок из-за военных рисков. Государственная Iraqi Oil Tankers Company перевезла через пролив 2 млн баррелей нефти на сверхкрупном нефтяном танкере.

По данным OilPrice, это стало первым за десятилетия случаем, когда государственный маркетолог SOMO перевозил собственную нефть за пределы Ормузского пролива. Ранее по условиям поставок FOB покупатели забирали грузы в Басре и сами несли транзитные риски. Компания ведет переговоры о приобретении собственных нефтяных танкеров.

В первые месяцы войны добыча на юге Ирака упала примерно на 70% — до около 1,3 млн баррелей в сутки, отмечает издание. Министр иностранных дел Фуад Хусейн на прошлой неделе оценил потери страны примерно в 60 млрд долларов. Багдад планирует довести экспортные мощности до 5 млн баррелей в сутки после завершения строительства новых трубопроводов до Фишхабура и сирийского порта Банияс, а также новых экспортных терминалов в Ормузе.

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