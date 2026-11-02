Нефтяной танкер загорелся после столкновения с морской миной в ограниченной зоне к востоку от Ормузского пролива. Об этом 2 ноября заявили ВМС Ирана, сообщает Anadolu Agency. В заявлении не указано название судна.

Заявление ВМС Ирана

По утверждению пресс-службы ВМС Ирана, танкер вошел в запрещенную и опасную зону с выключенными навигационными системами. Военные также не предоставили сведений об экипаже, возможных пострадавших или масштабе повреждений.

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Предупреждение судовладельцам

ВМС Ирана призвали владельцев танкеров не пересекать ограниченные воды без координации и не проходить их с выключенными системами идентификации. В ведомстве заявили, что судовладельцы должны учитывать судьбу судов, которые заходят в запрещенные районы после отключения систем идентификации. По предупреждению военных, такие действия могут привести к столкновению с минами и пожарам.

Как отмечает агентство, сообщение появилось на фоне усиления морской напряженности в районе Ормузского пролива после войны США и Израиля против Ирана.

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