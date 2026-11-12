Министр инфраструктуры Николай Калашник отреагировал на скандал вокруг строительства защитных сооружений для энергетических объектов Киевской области, которым он ранее руководил в качестве главы ОГА.

Чиновник заявил, что во время работы на этой должности действовал в рамках закона и своих полномочий. По его словам, у него есть соответствующие документы, подтверждающие его позицию, и он обещает их обнародовать.

Калашник также подчеркнул, что за государственную политику и стратегию отвечает министерство, за качество строительства — заказчики и подрядчики, а за обеспечение людей теплом и водой — все ответственные структуры.

Министр назвал информационные обвинения кампанией, направленной на подрыв доверия к его нынешней работе. Он заверил, что готов отвечать на все вопросы фактами и документами.

Источник: Николай Калашник (Telegram)

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 67,6 млрд грн на реализацию планов устойчивого развития. В то же время для завершения уже начатых работ и строительства следующей очереди защиты необходимо дополнительно около 60 млрд грн.

«Укрэнерго» усилит защиту энергетических объектов и создаст дополнительный резерв оборудования перед осенне-зимним периодом. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль после совещания с правлением и Наблюдательным советом компании. Особое внимание будет уделено безопасности работников подстанций и оперативному строительству защитных сооружений.

Читай нас в