Канада и Европейский Союз на двухдневном саммите в Монреале договорились усилить сотрудничество в сфере энергетической безопасности, энергетического перехода и цепочек поставок чистых технологий. Стороны изложили договоренности в совместном заявлении на семи страницах, сообщает Climate Home News.

В документе Канада и ЕС обязались теснее сотрудничать по вопросам инвестиций в критически важные минералы, «зеленые» электросети, источники энергии, системы хранения электроэнергии и защиту энергетической инфраструктуры. Партнеры также планируют углубить промышленную кооперацию в технологических цепочках создания стоимости и устранять двусторонние торговые барьеры.

Критически важные минералы и инвестиции

Европейский инвестиционный банк объявил о новом этапе работы в Канаде, который начнется с ускорения инвестиций в критически важные минералы. Вице-президент банка Николас Бир заявил, что стороны хотят превратить партнерство в инвестиции в реальные проекты — от добычи и переработки до вторичной переработки.

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Директор по политике и стратегии Clean Energy Canada Джоанна Кириазис назвала это решение одним из немногих конкретных действий саммита. По ее словам, электрификация должна оставаться одним из ключевых ориентиров партнерства в вопросах доступности энергии, конкурентоспособности и энергетической безопасности.

Исследование экспорта СПГ

Канада и ЕС также договорились оценить возможности долгосрочного энергетического сообщения через Атлантику. В частности, они проведут совместное долгосрочное исследование целесообразности экспорта сжиженного природного газа в Европу. Немедленных инвестиций для поддержки такого экспорта не объявляли.

Во время саммита стороны также обсудили механизм углеродной корректировки на границе ЕС (CBAM). Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала этот вопрос торговым раздражителем. Она и премьер-министр Канады Марк Карни на пресс-конференции сообщили о прогрессе в поиске общих решений, при этом переговоры по этому вопросу еще не завершены.

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